Film su Paramamount + Zoey 102 trama e cast

Leggi su serietvinpillole

(Di mercoledì 29 novembre 2023)102 sarà accessibile in streaming a partire dal 27 luglio negli Stati Uniti e in Canada, seguito dal Regno Unito il giorno successivo. Ilavrà la sua anteprima il 1 agosto in Australia, il 11 agosto in America Latina e Brasile, e il 17 novembre in Italia, Francia, Germania, Austria e Svizzera. Il sequel cinematografico si basa sui personaggi dell’iconica serie101, che ha esordito su Nickelodeon nel gennaio 2005. La serie è rapidamente diventata una delle migliori produzioni live-action per bambini in televisione. LasegueBrooks mentre si iscrive alla Pacific Coast Academy, una scuola precedentemente riservata solo ai ragazzi. Nel corso della serie,e i suoi amici affrontano le sfide dell’adolescenza in un college. La serie originale di ...