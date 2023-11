(Di mercoledì 29 novembre 2023) Non c?è fretta. La perizia psichiatrica per, il 22enne di Torreglia in carcere per l?omicidio dell?ex fidanzata Giulia Cecchettin, in questa fase del...

I genitori di Filippo Turetta non ancora pronti - salta l'incontro in carcere col figlio

Giulia Cecchettin, il racconto dei carabinieri che hanno raccolto la denuncia: la telefonata, il sopralluogo, l'"allontanamento volontario"

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori e ammesso da, indagato di omicidio volontario, è stato il giovane ad aggredire due volte la studentessa 22enne, a Vigonovo prima e a ...

Omicidio Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta rinunciano all'incontro con il figlio in carcere TGCOM

Omicidio di Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta rinunciano all'incontro in carcere: «Prima serve ilgazzettino.it

Filippo Turetta, l'analisi della grafia: «Poco spazio tra le lettere, emerge una sorta di bulimia affettiva»

Non c’è fretta. La perizia psichiatrica per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia in carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, in questa fase del procedimento non è una priorità.

Filippo Turetta, i messaggi inviati a Giulia: “Devi stare con me”

Filippo Turetta, anche dopo la fine della loro relazione, ha continuato a mandare numerosi messaggi a Giulia Cecchettin ...