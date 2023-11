Filippo Turetta | la sconcertante confessione agli agenti in carcere

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Social. . Si è concluso nel peggiore dei modi il caso della scomparsa die Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati 22enni di cui si sono perse le tracce da sabato 11 novembre in Veneto, dove vivono con le loro famiglie. Il corpo senza vita della ragazza è stato rinvenuto nei pressi del lago di Barcis, a Pordenone, dopo 7 giorni di ricerche, mentre il giovane è stato fermato in Germania, vicino a Lipsia. Ora si trova in Italia per rispondere alle accuse di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.Leggi anche:, interrogatorio di mezz’ora: le ultime notizie daldi Verona Leggi anche:, l’avvocato rompe il silenzio dopo averlo incontrato inLeggi anche: ...