Filippo Turetta | il papà di Giulia respinge l’ipotesi del raptus e del “vizio di mente” Le ipotesi in campo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il colloquio trae i genitori,Nicola e mamma Elisabetta, non ci sarà per ora. L’incontro era stato autorizzato dalla procura di Venezia, ma la coppia – che deve fare i conti con un figlio che ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzataCecchettin – ha preferito prendere altro tempo e far slittare un faccia a faccia ad alta intensità emotiva. Bisognerà preparare con il supporto psicologico il ragazzo, così come anche la madre e il padre – che hanno preso altro tempo – al primo incontro dietro le sbarre. OmicidioCecchettin, i genitori dinon incontreranno il figlio in carcere È quanto emerge da una comunicazione del difensore, l’avvocato Giovanni Caruso, alla direzione del carcere di Verona. Impossibile stabilire ...