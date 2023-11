Filippo Turetta | i genitori rinunciano a incontrarlo in carcere

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pubblicato il 29 Novembre, 2023 Hanno rinunciato a incontrare il figlio in, idi, attesi alla casa circondariale di Montorio a Verona. Secondo quanto si è appreso padre e madre, Nicolaed Elisabetta Martini dopo aver ottenuto il permesso dal pm non hanno seguito l’avvocato Giovanni Caruso per il colloquio. Il legale potrebbe, comunque, andare in giornata a Verona per un nuovo incontro con. Da quanto si è appreso, la rinuncia è stata motivata con la necessità di ricorrere a un aiuto psicologico, sia per il giovane sia per i due. All’avvocato Caruso non è rimasto altro che comunicare stamani questa decisione alla direzione deldi Montorio. Per ...