Filippo Turetta e la battaglia sulla seminfermità | «Devo ricostruire nella memoria le mie emozioni» Ora si lavora sul telefonino di Giulia

È previsto per oggi l’incontro nel carcere Montorio di Verona fra Filippo Turetta e i suoi genitori : il pm di Venezia Andrea Petroni ha dato il via ... ()

Giulia Cecchettin - oggi Filippo Turetta incontra i genitori in carcere

Aveva un bigliettino ieri Filippo Turetta mentre si presentava per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari ... (open.online)

«Vuole farsi passare per pazzo?» : cosa ha detto Filippo Turetta sull’omicidio di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta incontrerà i genitori. L’ammissione davanti al gip : «Sono affranto non voglio sottrarmi alle mie responsabilità»

Un amore contrastato e un giallo - i libri in carcere di Filippo Turetta

Un amore contrastato e un giallo - i libri in carcere di Filippo Turetta

(Adnkronos) – Filippo Turetta, che in carcere aveva chiesto dei libri per passare il tempo in cella, è stato accontentato. Dalla biblioteca della ... (forzearmatenews)