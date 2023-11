Filippo Bisciglia al GF? Signorini si rialza grazie a Temptation

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Qualora venisse confermato, sarebbe un vero e proprio colpo di scena, qualcosa di veramente clamoroso: arrivaconcorrente del Grande Fratello 2023? Per risollevare le sorti della diciassettesima edizione del reality show più spiato d'Italia si è studiato di tutto e l'idea di far confluireIsland nella Casa di Cinecittà sta funzionando. Con una media del 18.2% pari a 2.410.000 spettatori (dall'11 settembre al 27 novembre 2023), Grande Fratello cerca di rinascere dalle ceneri. La 22esima puntata è stata la seconda più seguita (2.809.000 spettatori, 21.1%) dopo l'esordio (2.994.000 spettatori, 23%) e ha visto il confronto degli ex volti del viaggio dei sentimenti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L'ex tentatrice ha lasciato Mirko in diretta mettendo un punto alla storia d'amore dopo la vicinanza ...