(Di mercoledì 29 novembre 2023) Grazie a Proil paese promuove diversità artigianale e culturale Grazie a Proil paese promuove diversità artigianale e culturale, uno dei nuovi Paesi al debutto nella ventisettesima edizione della manifestazione in programma dal 2 al 10 dicembre aMilano (Rho). La partecipazione è resa possibile da Pro, l’Autorità per l’Attrazione degli Investimenti e Promozione delle Esportazioni di, che promuove le esportazioni del Paese sui mercati internazionali, sviluppando strategie per attrarre investimenti e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese.sarà presente inincon un gruppo ...

Fiere, Panama tra le novità di Artigiano in fiera 2023

Nel 2008 è arrivata dalla Bielorussia acon lo status di rifugiata con la sua famiglia in cerca di un futuro migliore. L'amore per l'arte è diventato per Sasha un luogo sicuro in cui creare e ...

Fiere, Panama tra le novità di Artigiano in fiera 2023 Adnkronos

A Artigiano in fiera per la prima volta le produzioni di Panama Agenzia ANSA

Fiere, Panama tra le novità di Artigiano in fiera 2023

Milano, 29 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Panama, uno dei nuovi Paesi al debutto nella ventisettesima edizione della manifestazione in programma dal 2 al 10 dicembre a Fiera Milano (Rho). La partecipazi ...

A Artigiano in fiera per la prima volta le produzioni di Panama

Panama debutta all'Artigiano in fiera, la manifestazione in programma a Rho Fiera Milano dal 2 al 10 dicembre. (ANSA) ...