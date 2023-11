Ferrari | Vasseur | “Verstappen su un altro pianeta | ma il nostro potenziale è enorme”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “ha ha fatto una mega stagione in cui ha lottato con Perez per i primi due o tre eventi e poi si è ritrovato su un. Non ha commesso errori in questa stagione ed è anche colpa nostra che non l’abbiamo mai messo sotto pressione”. Il Team Principal dellaFredericha parlato così ai media ad Abu Dhabi, facendo un po’ il punto della situazione tra passato e futuro. “Abbiamo iniziato con il piede sbagliato in Bahrain e nel complesso penso che ci siano alti e bassi durante tutta la stagione. Non c’è bisogno di cercare scuse: è colpa nostra. Non diciamo il contrario. Dobbiamo migliorare ed è chiaro come ilsia” SportFace.