Ferragni | portaerei | G21 | Quad | semiconduttori Un anno di super potenza indiana

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le foto di Chiaraal mausoleo di Ghandi, al Qutub Minar e al Gurudwara Bangla Sahib; il video di Narendra Modi su un jet Tejas; l’accordo per lavorare insieme all’Unione europea sulla catena produttiva dei; l’incontro ministeriale per fare il punto sull’alleanza strategica con gli Stati Uniti; l’annuncio della costruzione di una seconda; le dichiarazioni del ministro dell’Energia — “L’India ha bisogno di energia elettrica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la sua crescita economica” — che accompagnano la decisione di aumentare drasticamente latermica prodotta (anche attraverso il potenziamento dell’industria estrattiva del carbone). Sono tutti elementi che nelle ultime due settimane hcaratterizzato il dibattito attorno a New Delhi in un senso ...