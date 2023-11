Fenoglio e il vizio della curiosità

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ho visto le prime due puntate de “Il metodo” su Raiplay – l’altra sera i telespettatori generalisti hanno invece avuto modo di familiarizzare con la serie andata in onda in prime time su Rai Uno alle ore 21 circa (anche le atre sei puntate si vedranno ogni lunedì su Rai Uno e su Raiplay). Già dopo la visione del primo episodio “Una storia semplice” – bella citazione-omaggio al grande testo di Leonardo Sciascia – sono rimasto colpito dall’unicità dell’investigatore Pietro(Alessio Boni) un piemontese capitato per sbaglio e per amoreprof Serena Morandi (Giulia Bevilacqua) nella Bari dei primissimi anni 90 del secolo scorso. Con lui il fido Antonio Pellecchia (Paolo Sassanelli), appuntato ruvido ma bene inserito nei meccanismi mentali del Capoluogo pugliese, che insieme al carabiniere Montemurro (Francesco ...