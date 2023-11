Femminicidi | una “vera e reale emergenza” per 3 italiani su 4

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 donne uccise in Italia dall'inizio del 2023 ad oggi. Ogni 3 giorni, nel nostro Paese, una donna è vittima dio, molto spesso per mano di chi poco tempo prima aveva dichiarato di amarla. Un fenomeno che per quasi 3su 4 (il 73,3%) rappresenta unae propria, un problemae concreto. Per la maggioranza degli, la causa deiè da ricercare soprattutto nel degrado della nostra società, nella perdita dei valori e nel contesto culturale, sociale e familiare in cui viviamo. A puntare maggiormente il dito sul contesto sociale e familiare sono soprattutto le due fasce di popolazione più estreme: i giovani tra i 18 e i 24 anni da un lato e gli over 65enni dall'altro. Alla base dei ...