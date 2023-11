Femminicidi | Turetta confessa La scia di sangue continua

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Interrogatorio di garanzia ieri per Filippo, accusato di sequestro di persona e omicidio volontario di Giulia Cecchettin, aggravato dalla relazione affettiva terminata. Secondo il legale dei Cecchettin, Nicodemo Gentile, first appeared on il manifesto.