Felice – Roma

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Via Mastro Giorgio, 29 – 00153Telefono: 06/5746800 Sito Internet: www.atestaccio.it Tipologia:na Prezzi: antipasti 7/12€, primi 12/14€, secondi 14/24€, dolci 7/8€ Chiusura: mai OFFERTA Non ha certo bisogno di presentazioni questa insegna testaccina, merito di una fama costruita nel tempo quando il burberodecideva chi far sedere ai propri tavoli collocati in un ambiente spartano. Chi visitasse per la prima volta il ristorante farebbe fatica a credere a quanto appena scritto, visto che oraè un locale modaiolo, in stile newyorkese, con il passato ricordato da una cucina sempre incentrata sulla tradizionena, ma decisamente meno incisiva, sebbene ancora gradevole, e dallo svantaggioso rapporto qualità prezzo. Il vasto menù ...