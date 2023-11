Faraone Iv | “Schlein va dietro a Conte” Poi l’apertura al premier Meloni

Leggi su notizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Davidein un’intervista a ‘L’Identità’ affronta la questione Crosetto e lancia un duro attacco al Partito Democratico. Le sue dichiarazioni. Lunga intervista a L’identità per Davide Faraoni. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera dice la sua anche sulla questione Crosetto: “Se il ministro ha detto certe cose vuol dire che sarà a conoscenza di alcuni fatti. Siamo pronti a risolvere i problemi evidenziati dal titolare della Difesa, ma ora bisogna andare sulla Gazzetta Ufficiale e non solo sui giornali“.dice la sua sul caso Crosetto – Notizie.com – © Ansa“Alchiediamo di iniziare ad affrontare i temi senza paura – aggiunge– per esempio si era parlato molto di test psicoattitudinali, ma alla fine hanno avuto timore di discutere questo argomento. E’ arrivato il ...