Nove poliziotti in servizio a Piacenza sono accusati di arresto illegale , calunnia , falso in atto pubblico e false dichiarazioni ai magistrati. ... (247.libero)

False dichiarazioni rilasciate per ottenere il reddito di cittadinanza

In buona sostanza, lo Stato italiano non si è accorto di aver eliminato le conseguenze legate allerilasciate in occasione della richiesta . Non è tutto. Dopo essersi accorto dell'...

Decreto migranti / Minori stranieri non accompagnati Il Sole 24 ORE

SCIA, false attestazioni Stato Legittimo impediscono formazione ... Carlo Pagliai Ingegnere

Perché Filippo Turetta ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Gip: l’analisi dell’esperto

Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, ha analizzato la linea difensiva di Filippo Turetta, ...

Pomezia – Evade dai domiciliari e fornisce false generalità: arrestato

La notte del 23 novembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia hanno arrestato un cittadino italiano 38enne, gravemente indiziato dei reati di evasione e falsa attestazione o ...