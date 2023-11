Fallout | un mostruoso Walton Goggins nelle prime immagini della serie Prime Video

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ambientato nel mondo del franchise digiochi best-seller globale,sarà disponibile in esclusiva sudal 12 aprile 2024. Undall'aspettoci dà il benvenutofoto di, attesache sarà disponibile in esclusiva dal 12 aprile 2024 sullo streamer. Basata su una delle più grandidigiochi di tutti i tempi,è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono ...