Faccia a faccia nel tunnel col capo di Hamas | il racconto dalla pacifista israeliana liberata | ecco cosa si sono detti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) C’era anche Yocheved Lifshitz, l’attivista per la pace85enne rapita e poi rilasciata da Gaza, nel gruppo di ostaggi che dopo il massacro del 7 ottobre incontrò neisotto la Striscia il grandedi, Yahya Sinwar. Lo ha rivelato Lifshitz stessa in un’intervista al quotidiano israeliano Davar. La notizia della «visita» di Sinwar agli ostaggi era stata data da uno di essi nei giorni scorsi, che ai media israeliani aveva raccontato che ildegli islamisti nella Striscia si era presentato loro dicendogli, in perfetto ebraico, che non sarebbe stato loro torto un capello, perché sarebbero stati rilasciati in un futuro scambio con Israele. Fin qui non si conoscevano però parole rivolte a lui da ostaggi israeliani. E quelle dell’85enne Lifshitz hanno un significato particolare, ...