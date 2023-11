F2 | Kimi Antonelli subito velocissimo nei test di Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il ragazzo ci sa fare. Arrivano indicazioni molto interessanti dalla prima giornata disul tracciato di Abu, dedicati alla F2, categoria “cadetta” della F1., nel suo ruolo di debuttante, ha iniziato il proprio lavoro di affinamento con la monoposto del PREMA Racing e al termine del day-1 il riscontro complessivo è stato eccellente. Il giovanissimo pilota nostrano, infatti, ha ottenuto il secondo miglior tempo di 1:36.257, preceduto solo dal compagno di squadra, il britannico Oliver Bearmann (1:36.092). 37 i giri coperti danel corso della sessione e un feeling che con la vettura è stato crescente. Un buon indicatore dunque per lui, capace di trovare la quadra con estrema rapidità. In terza posizione si classificato il francese Victor Martins (ART Gran Prix) in ...