Expo 2030 | Renzi | ' Caporetto diplomatica | sull' Arabia ho visto prima degli altri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Le cose che dicevo isolato quattro anni faSaudita adesso le dicono tutti. Un politico per me ha il dovere di vedere le cose. Quel Paese sta vivendo una trasformazione impressionante e per come li conosco so che siamo solo all'inizio. Non mi stupisce il trionfo di Riad". Lo dice Matteoalla 'Stampa'. E come ha preso la sconfitta italiana? "Sono sconvolto per ladi Roma. La Farnesina ha fatto una figuraccia che non merita. Forse Tajani dovrebbe seguire qualche dossier anziché vivere in campagna elettorale permanente -dice il leader di Iv-. Penso sia chiaro a tutti che Meloni non ha alcun peso nelle dinamiche internazionali: viene bene nelle foto, ma quando si tratta ...