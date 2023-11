Expo 2030 | Rampino Camcom Italo-Araba | “Vittoria Riad non sorprende | ora gran opportunità per aziende italiane”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – "Io ieri ero a, impegnato in incontri con diversi ministri per la promozione delleverso l'Arabia Saudita. Ladinon è stata una sorpresa perché c'è stato un ottimo lavoro fatto dalle istituzioni saudite e personalmente ritengo che sapranno stupire favorevolmente il mondo con l'innovazione mirata e al servizio della collettività". Così, con Adnkronos/Labitalia, Pietro Paolo, vicepresidente e co founder della Camera di commercioJiacc (Joint Italian Arab Chamber of commerce) sulladinella corsa a. Secondoladiapre ...