Expo 2030 | Magi | “Il ministro Urso era in Arabia Saudita il giorno prima del voto? Assolutamente inopportuno | ci dia una spiegazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “La sconfitta di Roma nella sfida? Il governo italiano non ci ha creduto e non ha lavorato più di tanto, è stato molto debole sul piano delle capacità di relazioni diplomatiche. Ma soprattutto è stata stridente einopportuna la presenza delinildel“. Lo denuncia ai microfoni di Radio Radicale il deputato di +Europa Riccardo, che stigmatizza l’incontro che il 27 novembre, cioè ildella votazione per, ildello Sviluppo Economico Alfredoha avuto coi vertici del Pubblic investment fund ...