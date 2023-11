Expo 2030 | l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno | «Dispiaciuto per l’umiliazione di Roma Qualcuno dovrà pagare per questo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Amareggiato,ma anche arrabbiato. Cosìdi, commenta la mancata vittoria diper l’esposizione universale. «Sono profondamenteper la nostra città – commenta il segretario nazionale del Movimento Indipendenza – che non meritava questa umiliazione. Non solo non ci siamo aggiudicati, maè arrivata ultima con pochissimi voti, solo 17 su 165. Come è stata possibile questa umiliazione per una città così famosa e ammirata nel mondo? Chi ha sbagliato, nel progetto della sede o nella promozione della candidatura? Oppure si è stati velleitari nel lanciare e ...