Expo 2030 | il graffio di Fiorello sul flop di Roma | “Con 30 milioni al massimo ci copri una buca”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilironico dinon poteva ignorare la mancata assegnazione adell', che si terrà a Riad. “Con 30ciuna. Bisognava semmai sostituire la lupa con una cammella. Abbiamo le buche? Scaviamo! Magari troviamo il petrolio”, ha detto lo showman siciliano nella puntata di oggi di 'Viva Rai2'. La rassegna stampa diè iniziata proprio dall’ira del Sindaco diGualtieri. “Il sindaco ha dichiarato che i sauditi avrebbero dilagato grazie ai pedrodollari. Ma non è così…Vi pare che i sauditi comprano le cose? Come i mondiali in Qatar, l’, le Olimpiadi… – dice ironicamente– Vedrai che la ...