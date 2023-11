Expo 2030 | come si fa a premiare Riad? Qui ancora si decapita all’aperto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Premesso che glimi eccitano così tanto che non ci sono andato manco quando era a Milano, la mia città,si fa a farne uno a, capitale dell’Arabia Saudita, dove fino a poco tempo fa le donne dovevano girare velate, non potevano uscire da sole e manco erano autorizzate a guidare le auto? Ora sono un po’ più “libere” però,si leggeva a settembre 2023 su Affarinternazionali.it (rivista dell’Istituto Affari Internazionali, fondato da Altiero Spinelli nel 1965), a queste piccola apertura del regime totalitario saudita “si contrappongono arresti e misure di repressione nei confronti di molte attiviste, che fanno pensare a una ristrutturazione orchestrata della reputazione di Mohammed bin Salman (MbS per gli amici, principe ereditario e primo ministro, mandante, secondo la Cia, dell’assassinio del ...