(Di mercoledì 29 novembre 2023) Carlo, leader di Azione, commentando la mancata assegnazione dia Roma se l'è presa con la Francia - e non solo - che ha voltato le spalle all'Italia, ma soprattutto ha rivolto le ...

(Adnkronos) – "Io ieri ero a Riad , impegnato in incontri con diversi ministri per la promozione delle aziende italiane verso l'Arabia Saudita. La ... (forzearmatenews)

“La sconfitta di Roma nella sfida Expo 2030 ? Il governo italiano non ci ha creduto e non ha lavorato più di tanto, è stato molto debole sul piano ... (ilfattoquotidiano)

Expo 2030 - Magi : “Il ministro Urso era in Arabia Saudita il giorno prima del voto? Assolutamente inopportuno - ci dia una spiegazione”

Roma non si aggiudica Expo 2030 - ma è davvero una sciagura?

Expo 2030 - Gualtieri : “Brutta sconfitta per Roma - siamo amareggiati”

Expo 2023, come hanno preso in giro Gualtieri: "Avevo le lettere in mano"

a Riad, Roma sconfitta: terribile sospetto

Expo 2030, Roma è fuori, Esposizione universale a Riad con 119 voti, Busan seconda - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Expo 2030 a Riad: Roma solo terza, con 17 voti. Gualtieri: «Brutta sconfitta». Massolo: «Non ho prove, ma qualcosa è successo» Corriere Roma

Expo 2030, Calenda: "Macron è stato disdicevole, ma noi abbiamo lavorato male"

Expo 2030, Rampino (Jiacc): "Vittoria Riad non sorprende, ora gran opportunità per aziende italiane"

Roma, 29 nov. (Labitalia) - "Io ieri ero a Riad, impegnato in incontri con diversi ministri per la promozione delle aziende italiane verso l'Arabia Saudita. La vittoria di Riad non è stata una sorpres ...