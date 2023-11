Expo 2030 | Alemanno | “Dispiaciuto per umiliazione di Roma | qualcuno dovrà pagare per questo”

Giampiero Massolo , presidente del comitato promotore di Expo Roma 2030 , Presidente di Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), ex ... (247.libero)

Matteo Renzi , che con l'Arabia Saudita ha un filo diretto mai nascosto - ricordate quando parlò di 'Nuovo Rinascimento' ? - in un'intervista a La ... (247.libero)

Expo 2030 , Roberto Gualtieri non si dà pace . Il sindaco di Roma, intervistato da La Repubblica, ha espresso tutta la sua amarezza per un esito ... (247.libero)

Expo 2030 - Gualtieri non si dà pace : 'Riad ha dilagato per la sua forza economica - lo avevamo denunciato'

Il durissimo sfogo del Sindaco di Roma nel momento in cui ha saputo che la capitale aveva perso la manifestazione tanto ambita Una sconfitta che ... (notizie)

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Le cose che dicevo isolato quattro anni fa sull'Arabia Saudita adesso le dicono tutti. Un politico per me ha il dovere ... (liberoquotidiano)

Expo 2030 - svanisce il sogno per Roma Riad prima : gli arabi incassano 119 voti

I voti promessi dal comparto africano e, in extremis da Israele, non sono bastati. Per la Capitale un risultato imbarazzante: resta solo il Giubileo ... (affaritaliani)