Expo 2030 a Riad | Roma è fuori

Expo 2030 , delusione italiana. Il terzo posto di Roma nella classifica finale per l’assegnazione delle città deputate a ospitare l’ Expo 2030 non ... (thesocialpost)

Niente da fare per la candidatura di Roma a Expo 2030 , la spunta Riyad con ben 119 voti. Mentre Roma ne ha ottenuti appena 17, aggiudicandosi per ... (velvetmag)

La candidatura di Roma per l’Expo 2030 non era mai decollata

Expo 2030, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno: "Dispiaciuto per l'umiliazione di Roma. Qualcuno dovrà pagare per questo"

Non solo non ci siamo aggiudicati, ma Roma è arrivata ultima con pochissimi voti, solo 17 su 165. Come è stata possibile questa umiliazione per una città così famosa e ammirata nel mondo ...

Expo 2030 a Riad: Roma solo terza, con 17 voti. Gualtieri: «Brutta sconfitta». Massolo: «Non ho prove, ma qualcosa è successo» Corriere Roma

Expo 2030 va a Riad, delusione per Roma: è terza, raccolti soli 17 voti ilmessaggero.it

Expo 2030: Roma delude, "e' successo qualcosa"

Alla fine trionfa Riad, come previsto, ma la partita non e' mai neppure cominciata: 119 voti ai sauditi su 165 delegati votanti, 29 all'agguerrita Busan e soltanto 17 a Roma. Che ancora lasciava ...

Riflessioni Expo 2030… l’editoriale di Romualdo Mazzocco

Nessuna sorpresa per l’esito della votazione di ieri sull’Expo 2030. Già da mesi gli emissari italiani che andavano in giro per il mondo a cercare voti, tornavano a mani vuote, a fronte delle promesse ...