Europee | Tajani | “Pronti a collaborare con Lega | mai con Le Pen e AfD”

Grandi manovre nel Ppe. La spinta Tajani-Weber in vista delle europee “Lo Stato di diritto in Spagna è a rischio”. Manfred Weber non gira attorno al problema iberico, in una fase caratterizzata non solo dall’attivismo ... (formiche)

"Alle Europee con Calenda? Vedremo. Il Pd si divida Tajani è un'ancella di Meloni. Vi spiego il piano Renzi" "Il progetto politico di Matteo Renzi e di Italia Viva è quello di dare una proposta politica moderna, innovativa, riformatrice all’Italia e ... (affaritaliani)

Forza Italia - Tajani si blinda col congresso in caso di tracollo alle europee. Si apre la partita sulle regioni - Giorgi Meloni pronta a mollare Schifani e prendersi la Sicilia per sfilare a Salvini il Ponte sullo Stretto - ESCLUSIVA Venti di scissione in Forza Italia? Di sicuro il clima è teso. Tajani sa che deve blindarsi prima delle europee per questo ha già indetto per ... (ilgiornaleditalia)

Sicilia - la Dc di Totò Cuffaro guarda alle Europee con Forza Italia : Schifani tratta ma Tajani chiude la porta Tutti contro Totò Cuffaro? Di certo l’ultimo week-end è stato tra i più amari per l’ex presidente della Regione, tornato in politica dopo avere ... (ilfattoquotidiano)

