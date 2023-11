SNAI – Europa League : l’Atalanta per blindare il primo posto «1» con lo Sporting a 2 - 10. Favorita anche la Roma in Svizzera

Atalanta: Gasperini perde De Ketelaere per lo Sporting, problema agli addominali

L'Atalanta perde anche Charles De Ketelaere per la sfida allo Sporting Lisbona, valida per la quinta giornata dei gironi di2023/2024. Infiammazione all'addominale obliquo per il belga, che si aggiunge ai già assenti Toloi, Palomino e Zappacosta. Assente anche Berat Djimsiti per qualche linea di febbre. ...

Europa League, Atalanta-Sporting Lisbona: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming Virgilio Sport

Europa League, Gasperini: «Contro lo Sporting l'obiettivo è il pass diretto per gli ottavi» L'Eco di Bergamo

Giroud deluso ferma l’auto e si confida con alcuni tifosi del Milan: “Fa male sbagliare”

Olivier Giroud arriva a Milanello all’indomani della sconfitta dei rossoneri contro il Borussia Dortmund in Champions e mostra ad alcuni tifosi ...

LIVE YOUTH LEAGUE - Benfica-Inter 1-1 - 62', Quieto sfiora il gran gol d'esterno: pallone a lato

BENFICA-INTER 1-1 Marcatore: Quieto 49' (I), Nuno Felix 51' (B) 62' - Gran destro di Quieto dal limite dell'area e pallone, colpito di collo esterno, che termina di ...