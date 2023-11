Europa e Cina | dal passato al futuro Il dibattito alla Johns Hopkins

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Nelle relazioni tra Unione europea e, dobbiamo riconoscere un elemento esplicito di rivalità, ma questa rivalità non deve necessariamente essere ostile. Può essere costruttiva, quindi dobbiamo essere equilibrati e strategici nella nostra risposta”, ha detto Ursula von der Leyen in occasione della European China conference a Berlino. Le relazioni tra Unione europea e Repubblica Popolare Cinese, dall’uscita della Via della setaripresa del partenariato strategico, passando per le tensioni su auto elettriche e batterie, saranno al centro del confronto promosso dschool of advanced international studies e il Bologna institute for policy research giovedì 30 novembre alle ore 18. Tra i partecipanti al, moderato da Flavia Giacobbe, Romano Prodi, Enrico ...