Eugenio Giani fascista | sinistra da ridere | perché accusano il loro stesso governatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Compagni e compagne dell'italica repubblica: ci scappa da. Ormai siamo all'antifascismo al contrario. Di più: al puro avanspettacolo. L'ultima pièce ha per protagonista ildem della Toscana,. La Toscana, con l'Emilia Romagna, è la regione più rossa d'Italia, eè, o meglio lo era fino a ieri e oggi chissà, tra i sancta sanctorum della. Ora è successo che ilche porta il cognome di uno dei più grandi pallavolisti italiani è finito nella bufera per essere stato al centro di una cena di gala della Consulta dei senatori del regno; per aver chiamato «principe» - al microfono Emanuele Filiberto;ha parlato del «rapporto profondo» tra i Savoia e Firenze, dove il ...