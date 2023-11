(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sta circolando molto un video in cui il presidente della Toscana invita con entusiasmo Emanuele Filiberto di Savoia a visitare la tenuta, che però fu il luogo in cui Vittorio Emanuele III firmò le leggi razziali

“La Curva Fiesole non vuole che si giochi la partita con la Juventus? Non mi voglio prestare a opinioni su argomenti che adesso non sono ... (sportface)

“Mi aspettavo da parte della Lega Serie A una maggiore sensibilità, tant’è vero che pur non avendo nessuna competenza in materia mi ero esposto ... (sportface)

Aree interne, rinnovato l'accordo tra Regione e Anci fino al 2024

"Il lavoro fatto con Anci ha dato buoni frutti - commentano il presidentee la vicepresidente e assessora alle aree interne Stefania Saccardi - ed abbiamo quindi deciso di rinnovare l'...

Il governatore Giani invita Emanuele Filiberto di Savoia alla tenuta di San Rossore. La Fiom attacca: “Lì il … La Repubblica Firenze.it

Eugenio Giani e la storia di San Rossore Il Post

Diabete: glucagone spray torna gratuito in Toscana. La Regione si fa carico del medicinale salvavita

Il glucagone spray torna gratuito in Toscana. Aifa aveva riclassificato il farmaco per diabetici. La Regione ha deciso di farsi carico del costo del medicinale salvavita ...

Danni da alluvione: attivate nuove sezioni sul portale regionale

Sul portale sono state attivate due nuove sezioni per inserire ulteriori danni subiti a beni mobili registrati e non registrati, come ad esempio auto, moto, lavatrici, televisori, tutti beni che non ...