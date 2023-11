“Estrema gravità” il governo non dimentica le famiglie delle vittime di Cutro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 26 febbraio scorso 94 migranti sono morti nel naufragio di. Per quella strage sono a processo un turco, Sami Fuat di 50 anni, e due pakistani, Khalid Arslan, di 25 anni e Ishaq Hassnan di 22, mentre un quarto presunto scafista, Ufuk Gun, turco di 28 anni, ha scelto il rito abbreviato e sarà giudicato oggi dal gup del Tribunale di Crotone. Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha dato disposizioni all'Avvocatura generale dello Stato affinché si costituisca parte civile, in rappresentanza di Palazzo Chigi e del ministero dell'Interno. L'udienza nella quale è prevista la costituzioneparti civili è fissata sempre per oggi. La presidenza del Consiglio spiega che «la decisione è stata presa in considerazione delladei fatti, che hanno visto la morte di ...