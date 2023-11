Espulsione a tempo | i test in Premier

Il calcio cambia : in arrivo espulsione temporanea e cartellino arancione - ecco come funziona

Novità sostanziale nel mondo del calcio. Come annunciato dall' IFAB (International Football Association Board), è stata promossa per la fase di ... (itasportpress)

Serie A - ipotesi espulsione temporanea e fuorigioco con luce : di cosa si tratta

La Serie A si prepara a scendere in campo per i prossimi appuntamenti dopo la pausa per le Nazionali. La Lega continua a studiare le novità in vista ... (calcioweb.eu)