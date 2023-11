Esclusivo migranti | così i vescovi finanziano Casarini

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Alcune diocesi e alti prelati, con il consenso della Conferenza episcopale italiana, avrebbero elargito milioni di euro (frutto delle offerte dei fedeli) alla ong Mediterranea dell’ex leader no global, oggi imputato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ecco tutte le carte. C’è un passo del Vangelo di Giovanni che racconta la pesca miracolosa di Simon Pietro e di altri discepoli nel lago di Tiberiade. Ma duemila anni dopo c’è ancora chi, in nome di Gesù, fa pesche miracolose, in questo caso di, ma soprattutto di euro. È la banda di Luca, già leader delle Tute bianche e No global, celebre per aver declamato una «dichiarazione di guerra» al mondo alla vigilia del G8 di Genova, anno del Signore 2001. Una guerra che portò alla morte di Carlo Giuliani. Lui e altre cinque persone sono imputati davanti al Tribunale di Ragusa per ...