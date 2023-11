Esclusiva TTN | Giunta | “Napoli | vincere a Bergamo conta tanto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mario, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervistaa TerzoTempo.com. Di seguito le sue dichiarazioni: Chi è la favorita per lo scudetto? “Come favorita per lo scudetto vedo ancora l’Inter, per come è costruita la squadra, per la rosa che si ritrova. E’ una squadra che sta dimostrandosia in campionato, sia in Champions League. E’ stata brava a saper approfittare delle difficoltà che hanno invece avuto le squadre concorrenti come Milan e. E’ chiaro che entrambe le squadre non mollano, hanno approfittato del pareggio con la Juventus per accorciare un po la distanza, nonostante resti comunque la favorita l’Inter“. Quantola vittoria del? “La vittoria del ...