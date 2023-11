“Entra lui” Grande Fratello | l’annuncio di Perla scuote la casa | là dentro peggio non può andare

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per la prima volta l’attenzione degli spettatori del2023 starebbe virando verso tutt’altro lido rispetto a Beatrice Luzzi ed i suoi Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi o l’amore/odio con il Guru. Il triangoloVatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti regge botta e poi potrebbe diventare un quartetto. In realtà adesso sarebbe ancora il caso di parlare di coppia, sebbene ancora scoppiata, perché fino alla prossima puntata del2023, di sabato prossimo, inci sono soloVatiero e l’ex Mirko Brunetti. Arriverà Greta Rosetti e non solo. La salernitana ha fatto una ‘richiesta’. La gelosia di lui.non ci sta e chiede un ingresso nella ...