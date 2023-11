Energia | Foti FdI | ' Pd Giano bifronte | votò a favore della fine del mercato tutelato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Le proiezioni negativesinistra puntualmente le si ritorcono contro. Un giorno annunciano il taglio di risorse per gli asili e puntualmente emerge che tutti gli obiettivi per la loro realizzazione verranno raggiunti. Oggi per assurdo puntano tutto sulladelper l', dimenticando che questo obiettivo nel Pnrr lo hanno messo proprio loro. Fratelli d'Italiacontro mentre il Pd adi fronte a loro è davvero un dilettante”. Lo dice Tommasoal 'Giornale'. Il capogruppo di FdI alla Camera parla anchemanovra: "Capisco la speranza del centrosinistra di vedere la maggioranza implodere e andare in frantumi per le ...