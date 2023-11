Energia | Calenda a Schlein | ' Pd ha votato per stop mercato tutelato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Cara Elly, come dovresti sapere, il voto dei vostri emendamenti produrrebbe la richiesta di rimborso della terza rata del Pnrr da parte della Commissione, per la semplice ragione che la liberalizzazione è una delle riforme collegate al Pnrr, che il Pd ha". Così Carlosu twitter. "Così non si produce alcuna credibile alternativa di Governo ma solo una presa in giro degli elettori".