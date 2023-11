Elisa | il suo concerto di Natale andrà in onda su Canale 5

Appena tornato da un viaggio ufficiale in Kenya con la moglie Camilla, oggi re Carlo III farà il suo ingresso nel Parlamento britannico per lo State ... (iodonna)

La solenne inaugurazione del Parlamento offre a re Carlo III l’occasione per pronunciare il suo primo discorso da sovrano. Con un omaggio a Elisabetta

La regina Camilla «incoronata» per la seconda volta : ora il diadema di diamanti caro a Elisabetta II è tutto suo

SOCIAL. Il caso Elisa Claps continua a scuotere l’opinione pubblica da decenni. Ma il pubblico non è solo interessato alla dinamica terribile che ha ... (tvzap)

Elisabetta Canalis - addominali scolpiti per la showgirl : qual è il suo segreto

dalle spille agli orecchini passando per preziose collane. Sono tanti i gioielli , appartenuti alla compianta sovrana, che le signore della famiglia ... (vanityfair)

Spotify Wrapped 2023, "Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps" nella top10 dei podcast

...audio è diviso in otto episodi e ilsuccesso ha portato anche alla docuserie in quattro puntate andate in onda il 13 e 14 novembre su Sky TG24 e Sky Crime. leggi anche Filomena, la madre di...

Elisa annuncia il suo nuovo album "Intimate" in uscita a dicembre Radio Bruno

Elisa, il nuovo disco è “Intimate – Recordings at Abbey Road ... Radio Kiss Kiss

Expo 2030, la delusione del giorno dopo tra rimpianti e attacchi: Roma tradita dall'europa, il voltafaccia di Albania e Tunisia

di Francesca Pierantozzi da Parigi Alle 17 e 20 di ieri compare sullo schermo della sala stampa del Bureau International des Expositions la conta impietosa dei voti: 119 a Riad, 29 a Busan, 17 ...

Spotify Wrapped 2023, i più ascoltati di un anno: in Italia Sfera Ebbasta guida il dominio dei rapper

che ha appena pubblicato il suo nuovo album: dietro di lui Geolier e Lazza, in una top 10 dominata da artisti che arrivano dalla scena rap/urban, in cui fanno eccezione solo i Pinguini Tattici ...