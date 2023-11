Elaine Santos è morta a soli 38 anni | lascia il marito e il figlio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023)a 38. La popolare conduttrice brasiliana era incinta di 5 mesi:ile ilTheo. A darne notizia è stata la sua famiglia, attraverso un post pubblicato sui social.per una grave polmonite Come riportato dal The Mirror la donna era incinta di 5 mesi e sembra che la morte sia avvenuta a seguito di alcune complicanze respiratorie dovute da una polmonite. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un post pubblicato sui social. Nel post si legge che“è stata ricoverata lunedì 20 novembre per insufficienza respiratoria. Era incinta di 23 settimane, la sua salute è peggiorata in fretta, così in fretta che lei e il bambino non sono riusciti a ...