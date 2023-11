Educazione sessuale a scuola | Bassetti | “La facciano medici e psicologi Docenti non sono perfettamente in grado di farla”

Educazione sessuale in Europa - in 20 paesi è obbligatoria - in Italia insegnamento disomogeneo e limitato. I dati

Sul Corriere della Sera c'è spazio per un approfondimento, a cura di Milena Gabanelli, sull'Educazione sessuale a scuola. L'UNESCO, nel 2018, ha ... (orizzontescuola)