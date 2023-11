Educazione alle relazioni a scuola? “Sarebbe l’ennesimo corso di buoni sentimenti | insegniamo alle ragazze i segnali di un rapporto pericoloso” INTERVISTA a Susanna Tamaro

Passero (Alleanza Ass.) : “In Italia divari anche per deficit educazione finanziaria” (Adnkronos) – “L’educazione finanziaria è importante per tutti i cittadini e in Italia è rilevante come tematica. Noi abbiamo un deficit ... ()

Passero (Alleanza Ass.) : “In Italia divari anche per deficit educazione finanziaria” Così l'amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, a margine della Tavola rotonda promossa dalla stessa compagnia assicuratrice in ... (sbircialanotizia)

Passero (Alleanza Ass.) : “In Italia divari anche per deficit educazione finanziaria” (Adnkronos) – "L'educazione finanziaria è importante per tutti i cittadini e in Italia è rilevante come tematica. Noi abbiamo un deficit ... (forzearmatenews)

Passero (Alleanza Ass.) : “In Italia divari anche per deficit educazione finanziaria” (Adnkronos) – "L'educazione finanziaria è importante per tutti i cittadini e in Italia è rilevante come tematica. Noi abbiamo un deficit ... (periodicodaily)

Passero (Alleanza Ass.) : "In Italia divari anche per deficit educazione finanziaria" Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "L'educazione finanziaria è importante per tutti i cittadini e in Italia è rilevante come tematica. Noi abbiamo un ... (liberoquotidiano)