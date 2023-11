Ecco le co-conduttrici di Sanremo 2024

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Amadeus (US Rai) Amadeus ha scelto le donne che lo affiancheranno al 74° Festival di, in programma dal 6 al 10 febbraiochi sono le cinque co-che calcheranno il palco del Teatro Ariston. L’annuncio da parte del conduttore e direttore artistico del Festival questa sera durante l’edizione delle 20 del Tg1. In aggiornamento…