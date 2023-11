Ecco la foto che sta facendo discutere dentro e fuori la Cia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il Financial Times ha pubblicato la notizia nelle ore in cui William Burns, direttore della Cia, si trovava a Doha per incontrare gli omologhi di Egitto e Israele oltreché il primo ministro qatariota Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani per raggiungere un accordo su altri due giorni la tregua tra Hamas e Israele, mantenendo le stesse condizioni della pausa attuale: il 21 ottobre scorso, due settimane dopo l’assalto di Hamas nel Sud di Israele, il vicedirettore vicario della Cia per l’analisi ha cambiato la suadi copertina su Facebook sostituendola con l’immagine di un uomo che sventola una bandiera palestinese, una delle più usate da chi critica Israele. Inoltre, ha pubblicato un selfie sulla stessa piattaforma con un adesivo con la scritta “Free Palestine”. Una fonte del Financial Times ha spiegato che quell’immagine era stata pubblicata su Facebook anni fa e ...