Ecco chi è l' uomo del caffè | Ilary Blasi e le corna | l' ultima bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) E' stato di parola, Fabrizio Corona. Aveva promesso che avrebbe rivelato chi è il famoso "del" die così è stato, con il sito Dillinger-News (l'creazione dell'ex re dei Paparazzi, già al centro del polverone calcioscommesse qualche settimana fa) che snocciola il nome dell'che avrebbe fatto precipitare il rapporto tra la conduttrice Mediaset e il suo ormai ex marito Francesco Totti. Ricapitoliamo: nel docufilm di Netflix Unica, in cuifornisce la sua versione dei fatti sulla crisi matrimoniale con l'ex capitano della Roma, la stessa ex conduttrice dell'Isola dei famosi aveva ammesso di aver visto a Milano unmisterioso, per un semplicea casa sua. Siamo nel 2021 e a organizzare il ...