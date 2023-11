E’ allarme danneggiamenti a Benevento | prese di mira una decina di auto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte tra lunedì e martedì alcunemobili parcheggiate tra via Flora e via San Gaspare del Bufalo, dunque le strade a ridosso tra i viali Mellusi e Atlantici, sono state danneggiate da ignoti. Numerose sono state le denuncentate in Questura nel corso della giornata di ieri dai proprietari dei mezzi che si sono accorti dell’accaduto nell’atto di prendere leper recarsi al lavoro. Gli agenti della Questura di via De Caro sono ora al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda, individuare le possibili cause e naturalmente i responsabili dei. La Polizia sta cercando tra le installazioni di telecamere di sorveglianzanti nella zona una qualche traccia per dare una spiegazione all’accaduto. Immagine di repertorio L'articolo ...