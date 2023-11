Due nuovi scudi blu a Bergamo | uno alla diga del Gleno | l’altro sulle Mura

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Si amplia il progetto “Uno Scudo per la cultura” in provincia di: l’emblema internazionale di protezione dai rischi dei conflitti armati, individuato dConvenzione dell’Aja del 1954, sarà apposto sulladelvenete cittadine. Promosso dai Comitati di Brescia edella Croce Rossa Italiana, nell’anno diBrescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il progetto si inserisce nel solco della campagna nazionale di Croce Rossa Italiana “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola”. Ladelè stata scelta tra i “beni che identificano un territorio, che rappresentano il collante e le fondamenta dell’identita? di una comunita?”, mentre ledi ...

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Domenico Raffa per la FP CGIL BN e Antonio Forgione per la CISL ... (anteprima24)

In arrivo altri due nuovi Dirigenti alla Provincia di Benevento

Ci sono due nuovi indagati per la Strage alla stazione di Brandizzo (Torino), dove cinque operai al lavoro sui binari durante la notte tra il 30 e ... (ilfattoquotidiano)

Per la Strage di Brandizzo , nella quale persero la vita 5 operai che stavano lavorando sui binari del treno, ci sono due nuovi indagati . Si ... (247.libero)

Borsa: Europa apre in lieve rialzo con occhi su Fed, a Milano (+0,2%) bene Saipem

...orientata a mantenere lo status quo anche se tra i governatori ci sono "falchi" che auspicano... dopo essere arrivata a +2,4% nelle prime battute), che si e' aggiudicatacontratti offshore, ...

Strage di Brandizzo, due nuovi indagati: sono dirigenti di Rfi | Acquisiti nuovi file e documenti tra Torino e Roma TGCOM

Strage di Brandizzo, svolta nell’inchiesta: due nuovi indagati di Rfi, ecco chi sono La Stampa

Fascino Cyberster, la MG fa rivivere le gloriose origini. E c'è anche la XPower AWD

Una cabrio che porta il brand inglese ora di proprietà della SAIC, nuovamente nel segmento delle sportive, un gradito ritorno che coincide con la commercializzazione di una scoperta a zero emissioni, ...

Champions League, Inter con 8 volti nuovi: chi giocherà col Benfica

Inzaghi punta a far riposare diversi suoi elementi, anche in ottica Napoli, che sarà la terza trasferta in una settimana ...