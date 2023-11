Due incidenti sulla ‘Telesina’ in meno di 24 ore Uomo muore in palestra mentre si allena

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di ieri, martedì 28 novembre 2023. Avellino – A distanza di quasi due mesi da un terribile incidente stradale, il giovane Giosuè De Vito può dirsi fuori pericolo di vita. Il 19enne ebbe la peggio a seguito dello schianto di un auto contro un muro, avvenuto lo scorso 9 ottobre in via Fratelli Troncone. A bordo della vettura quattro ragazzi, tutti di Avellino, ma fu Giosuè ad avere la peggio tanto che si rese necessario il suo trasferimento nel reparto di rianimazione per un importante trauma cranico (LEGGI QUI) Benevento – Due impatti lungo l’arteria discussa e chiacchierata che mette nuovamente in risalto l’esigenza di dover rendere la strada sicura, evitando rattoppi, cantieri, semafori e autovelox che sono quasi da ‘gioco dell’oca’ piu’ che da deterrente per la sicurezza. (LEGGI QUI). Caserta – Stava camminando nei ...